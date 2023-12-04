В чемпионате Франции прошли матчи 4 тура Лиги 1. В воскресенье действующий чемпион ПСЖ приехал в гости к аутсайдеру турнира Гавра, пишет 24 канал.
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Уже с десятой минуты парижане вынуждены были играть в меньшинстве. Свою команду подвел кипер Джанлуиджи Доннарумма, заработавший красную карточку.
Чемпион Европы опрометчиво сыграл на выходе. Пытаясь вынести мяч, итальянец в стиле кунг-фу угодил ногой в голову Касимира. Судья не колебался, показывая изъятие, хотя, вероятно, форварду Гавру перед этим залез в офсайд.
Видео фола Доннаруммы:
Луису Энрике пришлось снять Барколя ради запасного вратаря Тенаса. Впрочем, это не помешало ПСЖ одержать комфортную победу со счетом 2:0. Голами отличились Мбаппе и Витинья.
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Триумф разрешил парижанам закрепиться на первом месте в Лиге 1. Действующий чемпион опережает Ниццу на четыре балла. К слову, для Килиана Мбаппе этот гол стал 15-м в рамках чемпионата этого сезона.
Видеообзор матча Гавр – ПСЖ: