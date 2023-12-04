В чемпіонаті Франції пройшли матчі 4 туру Ліги 1. У неділю чинний чемпіон ПСЖ завітав в гості до аутсайдера турніру Гавра, пише 24 канал.

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Вже з десятої хвилини парижани змушені були грати у меншості. Свою команду підвів кіпер Джанлуїджі Доннарумма, який заробив червону картку.

Чемпіон Європи необачно зіграв на виході. Намагаючись винести м'яч, італієць у стилі кунг-фу влучив ногою в голову Касіміру. Суддя не вагався, показуючи вилучення, хоча, ймовірно, форварду Гавру перед цим заліз в офсайд.

Відео фолу Доннарумми:

Луїсу Енріке довелось зняти Барколя заради запасного воротаря Тенаса. Втім це не завадило ПСЖ здобути комфортну перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначились Мбаппе та Вітінья.

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Тріумф дозволив парижанам закріпитись на першому місці в Лізі 1. Чинний чемпіон випереджає Ніццу на чотири бали. До слова, для Кіліана Мбаппе цей гол став 15-им в рамках чемпіонату цього сезону.

Відеоогляд матчу Гавр – ПСЖ: