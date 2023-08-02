Ностальгия со слезами: легендарный Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет

Непревзойденный итальянский вратарь играл до последнего и помогал родной Парме в Серии В. К сожалению, спустя почти 30 лет в профессиональном футболе Джиджи повесил перчатки на гвоздь.

Футбол постепенно теряет легендарных игроков, которые через возраст уходят на пенсию. Долгое время против природы шел Джанлуиджи Буффон, продолжавший играть на профессиональном уровне.

По теме УЕФА отстранил Ювентус от участия в еврокубках за нарушение финансового фейр-плей

Впрочем, теперь настал черед и легендарного итальянца. Вратарь объявил о решении повесить перчатки на гвоздь в 45 лет. Об этом он написал на своей странице в инстаграммах, прикрепив очень щемящие видео.

Это конец, ребята. Вы мне дали все. Я отдал вам все. Мы сделали все это вместе,

– написал Буффон.

По информации некоторых СМИ, киперу предложат одну из менеджерских должностей в сборной Италии. За "Скуадру Адзурру" Буффон наиграл 176 матчей, с отрывом став главным гвардейцем команды.

Легендарные достижения Буффона

Последние два сезона Джанлуиджи провел в Парме, где он начинал свою карьеру только в 1995 году. Вместе с крестоносцами Буффон выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также становился победителем Кубка УЕФА.

Читайте также Легенда Аякса и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар оказался в реанимации: подробности ситуации

Наибольший успех Джиджи добился в Ювентусе, за который выступал 19 лет и наиграл 685 матчей. Кипер помог туринцам получить более 20-ти трофеев:

10 чемпионств в Италии

5 Кубков Италии

6 Суперкубков Италии

чемпионство в Серии В

3 финала Лиги чемпионов

Также Джанлуиджи заезжал на сезон в ПСЖ, став чемпионом и обладателем Суперкубка Франции. Самые же главные достижения кипера связаны со сборной. В 2006 году Буффон привел Италию за победы на чемпионате мира, а в 2012 году в Польше и Украине добыл серебро Евро.