Джима попытается совершить прорыв после спринта

Три украинки отобрались в женский персьют – Юлия Джима, Валя Семеренко и Дарья Блашко. Но в последний момент главный наставник женской команды Урош Велепец решил убрать из стартового состава Блашко.

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Тренерский штаб принял решение поберечь силы Дарьи накануне первой в сезоне женской эстафеты, которая состоится 5 декабря. Напомним, что 25-летняя биатлонистка финишировала в спринте 49, поэтому шансы на высокие места в преследовании были совсем небольшие.

Поклонники биатлона увидят в персьюте лидера команды Джиму и одну из сестер Семеренко – Валентину, которая выйдет на трассу последней.

Какими на старт выйдут украинки

19. Юлия Джима

60. Валя Семеренко

Первой будет стартовать австрийка Лиза-Тереза ​​Хаузер, которая довольно сенсационно победила в спринте.

К сведению. Женская гонка преследования состоится 4 декабря. Начало персьюта в 14:00 по Киеву.

4 декабря состоится только один персьют. В то же время мужчины посоревнуются в классической эстафете. Ее старт в 16:10. Отметим, что пока украинцы не получали награды в новом сезоне.