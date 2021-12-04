Джима спробує зробити прорив після спринту

Три українки відібрались у жіночий персьют – Юлія Джима, Валя Семеренко та Дарія Блашко. Але в останній момент головний наставник жіночої команди Урош Велепец вирішив зняти зі стартового листа Блашко.

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Тренерський штаб прийняв рішення поберегти сили Дарії напередодні першої у сезоні жіночої естафети, яка відбудеться 5 грудня. Нагадаємо, що 25-річна біатлоністка фінішувала у спринті 49-ю, тому шанси на високі місця у переслідуванні були зовсім невеликі.

Прихильники біатлону побачать у персьюті лідерку команди Джима та одну з сестер Семеренко – Валентину, яка вийде на трасу останньою.

Якими на старт вийдуть українки

19. Юлія Джима

60. Валя Семеренко

Першою стартуватиме австрійка Ліза-Тереза Хаузер, яка доволі сенсаційно перемогла у спринті.

До уваги. Жіноча гонка переслідування відбудеться 4 грудня. Початок персьюту о 14:00 за київським часом.

4 грудня відбудеться лише один персьют. Натомість чоловіки позмагаються у класичній естафеті. Її старт о 16:10. Відзначимо, що поки що українці не здобували нагород у новому сезоні.