Ответный матч финала чемпионата Бразилии среди юношеских команд U-17 между Атлетико Паранаэнсе и Флуминенсе надолго запомнится участникам встречи. Футболисты устроили массовую драку.

Поединок доходил до своего логического завершения. Флуминенсе побеждал соперника со счетом 2:1. А дальше было самое интересное. В добавленные арбитром минуты до второй 45-минутки против нападающего гостей нарушили правила. Между форвардом и защитником возникла стычка к которой впоследствии подключились другие футболисты, пишет 24 канал.

Читайте также Во Франции на футбольном поле погиб человек

Кровавое месиво

Оба футболиста вместе оттолкнули друг друга руками. За это время все игроки подбежали к эпицентру события, чтобы защитить своих партнеров по команде.

Через несколько секунд на поле началось настоящее шоу по смешанным единоборствам. Арбитр встречи ничего не смог сделать, когда на газоне команды сошли словно по уличными правилам – стенка на стенку. Принять участие в драке прибежали даже игроки, которые находились на скамейках запасных.

Больше всего пострадал футболист, против которого в начале сфолили. Сначала ему прилетел удар в голову двумя ногами в прыжке. Когда он рухнул на газон, держась за лицо его продолжали бить.

Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020

Разнимать схватку прибежали персонал команд вместе с официальными представителями встречи. Главный рефери поединка показал рекордное количество карточек – до 9 красных. Больше игроков пострадало в составе Атлетико Паранаэнсе – 5. На одного меньше удаленного у соперника – 4.

Добавим, что оба матча команда завершила с одинаковым счетом 2:1.