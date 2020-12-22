Матч-відповідь фіналу чемпіонату Бразилії серед юнацьких команд U-17 між Атлетіко Паранаенсе та Флуміненсе надовго запам'ятається учасникам зустрічі. Футболісти влаштували масову бійку.

Поєдинок доходив до свого логічного завершення. Флуміненсе перемагав суперника з рахунком 2:1. А далі було найцікавіше. У додані арбітром хвилини до другої 45-хвилинки проти нападника гостей порушили правила. Між форвардом та захисником виникла сутичка до якої згодом підключились інші футболісти, пише 24 канал.

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Криваве місиво

Обидва футболісти водночас відштовхнули один одного руками. За цей час всі гравці підбігли до епіцентру події, щоб захистити своїх партнерів по команді.

Через декілька секунд на полі розпочалось справжнє шоу зі змішаних єдиноборств. Арбітр зустрічі нічого не зміг вдіяти, коли на газоні команди зійшлись немов за вуличними правилами – стінка на стінку. Взяти участь у бійці прибігли навіть гравці, які перебували на лавках для запасних.

Найбільше постраждав футболіст, проти якого на початку сфолили. Спершу йому прилетів удар у голову двома ногами у стрибку. Коли він звалився на газон, тримаючись за обличчя його продовжували бити.

Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020

Розбороняти сутичку прибігли персонал команд разом з офіційними представниками зустрічі. Головний рефері поєдинку показав рекордну кількість карток – аж 9 червоних. Більше гравців постраждало у складі Атлетіко Паранаенсе – 5. На одного менше вилученого у суперника – 4.

Додамо, що обидва матчі команда завершила з однаковим рахунком 2:1.