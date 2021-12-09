Зґвалтував доньку свого тренера?

Аньєль був затриманий вдень в четвер, 9 грудня. Дозвіл на арешт видав суд, який розглядає справу про зґвалтування. Жертві на момент вчинення злочину ще не виповнилося 15 років.

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Поліція розслідує злочин, який стався у 2016 році. Лише зараз жертва подала заяву про зґвалтування.

За даними французьких журналістів, жертвою згвалтування могла бути донька тренера Аньєля, коли він тренувався в місті Мулюз в Ліонеля Ортера.