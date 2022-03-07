В феврале Грайнер, выступающая в России за екатеринбургский УГМК, проходила через зеленый коридор в аэропорту Шереметьево. У нее обнаружили несколько вейпов с содержанием зеленого цвета.

К слову СК Прометей распустил свои клубные команды из-за войны в Украине

Сообщается, что это было масло каннабиса, из-за чего в отношении девушки возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков.

В организации USA Basketball отметили, что внимательно следят за правовой ситуацией, с которой столкнулась Грайнер в России. "Бритни всегда вела себя максимально профессионально во время своей долгой работы в USA Basketball, и ее безопасность и благополучие – наша главная забота", – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Кто такая Бритни Грайнер

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступала за Финикс, в 2014 вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!