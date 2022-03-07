У лютому Грайнер, яка виступає в Росії за єкатеринбурзький УГМК, проходила через зелений коридор в Шереметьєво. У неї знайшли кілька вейпів із вмістом зеленого кольору.

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Повідомляється, що це була олія каннабісу, через що на дівчину завели кримінальну справу за контрабанду наркотиків.

В організації USA Basketball відзначили, що уважно стежать за правовою ситуацією, з якою зіткнулася Грайнер у Росії. "Брітні завжди поводилася максимально професійно під час своєї довгої роботи в USA Basketball, і її безпека і благополуччя – наша головна турбота", – йдеться в заяві пресслужби організації.

Хто така Брітні Грайнер

Грайнер – дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної США. У жіночій НБА з 2013 року виступала за Фінікс, 2014-го разом із клубом виграла чемпіонат. Включено до офіційного списку 25 найкращих гравців WNBA.

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