В Лас-Вегасе (США) 9 июля состоялся очередной вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В главном событии встречались Карлос Такам и Джерри Форрест. Но зрелищным получился как раз не бой супертяжеловесов.

В андеркарде боя Такама произошел двойной нокдаун в поединке боксеров полусредней весовой категории. Об этом сообщает 24 канал.

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Победил в первом раунде

Во время поединка между Питером Кортезе и Корри Чемпионом боксеры пробили навстречу и оба упали в нокдаун.

Несмотря на то, что в обоюдном нокдауне больше досталось Чемпиону, именно он одержал победу.

За первый раунд поединка он еще трижды отправлял Кортеса на пятую точку и одержал досрочную победу.

Ever seen a DOUBLE knockdown?



Well if not, now you have. #TakamForrest | LIVE on ESPN pic.twitter.com/oHejrBETpX — Top Rank Boxing (@trboxing) July 10, 2020

Что интересно, компания Top Rank не транслировала бой в прямом эфире.

Отметим, что Карлос Такам в главном событии победил Джерри Форреста решением судей.