Двойной нокдаун: боксеры встречными ударами завалили друг друга – видео
В Лас-Вегасе (США) 9 июля состоялся очередной вечер бокса промоутерской компании Top Rank. В главном событии встречались Карлос Такам и Джерри Форрест. Но зрелищным получился как раз не бой супертяжеловесов.
В андеркарде боя Такама произошел двойной нокдаун в поединке боксеров полусредней весовой категории. Об этом сообщает 24 канал.
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Победил в первом раунде
Во время поединка между Питером Кортезе и Корри Чемпионом боксеры пробили навстречу и оба упали в нокдаун.
Несмотря на то, что в обоюдном нокдауне больше досталось Чемпиону, именно он одержал победу.
За первый раунд поединка он еще трижды отправлял Кортеса на пятую точку и одержал досрочную победу.
Что интересно, компания Top Rank не транслировала бой в прямом эфире.