У Лас-Вегасі (США) 9 липня відбувся черговий вечір боксу промоутерської компанії Top Rank. У головній подій зустрічалися Карлос Такам і Джеррі Форрест. Але видовищним вийшов якраз не бій суперважковаговиків.

В андеркарді бою Такама стався подвійний нокдаун у поєдинку боксерів напівсередньої вагової категорії. Про це повідомляє 24 канал.

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Переміг у першому раунді

Під час поєдинку між Пітером Кортезе і Коррі Чемпіоном боксери пробили на зустріч і обидва впали в нокдаун.

Попри те, що в обопільному нокдауні більше дісталося Чемпіону, саме він здобув перемогу.

За перший раунд поєдинку він ще тричі відправляв Кортеса на п'яту точку і здобув дострокову перемогу.

Ever seen a DOUBLE knockdown?



Well if not, now you have. #TakamForrest | LIVE on ESPN pic.twitter.com/oHejrBETpX — Top Rank Boxing (@trboxing) July 10, 2020

Що цікаво, компанія Top Rank не транслювала бій у прямому ефірі.

Зазначимо, що Карлос Такам у головній події переміг Джеррі Форреста рішенням суддів.