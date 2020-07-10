Подвійний нокдаун: боксери зустрічними ударами завалили одне одного – відео
У Лас-Вегасі (США) 9 липня відбувся черговий вечір боксу промоутерської компанії Top Rank. У головній подій зустрічалися Карлос Такам і Джеррі Форрест. Але видовищним вийшов якраз не бій суперважковаговиків.
В андеркарді бою Такама стався подвійний нокдаун у поєдинку боксерів напівсередньої вагової категорії. Про це повідомляє 24 канал.
Дивіться також: Боєць UFC ударом в обличчя збив з ніг літнього чоловіка в ресторані: відео
Переміг у першому раунді
Під час поєдинку між Пітером Кортезе і Коррі Чемпіоном боксери пробили на зустріч і обидва впали в нокдаун.
Попри те, що в обопільному нокдауні більше дісталося Чемпіону, саме він здобув перемогу.
За перший раунд поєдинку він ще тричі відправляв Кортеса на п'яту точку і здобув дострокову перемогу.
Що цікаво, компанія Top Rank не транслювала бій у прямому ефірі.