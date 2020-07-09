Американский полусредневес UFC Майк Перри (13-6) снова взялся за старое и стал участником очередного скандала.

Как сообщает MMA Fighting, 28-летний американец в Техасе поссорился с пожилым мужчиной. Неизвестная женщина пыталась вывести его из ресторана, но Перри с одного удара отправил своего оппонента на землю.

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В интернет появилось видео, на котором слышно, как Перри крикнул: "Я побью твою старую задницу", прежде чем нанести удар, который сбил оппонента с ног. После этого в дело вмешалась охрана.

Видео драки

Сам боец ​​уже прокомментировал ситуацию в Twitter, написав: "Без комментариев".

По данным полиции, в предполагаемом нападении было трое пострадавших. Перри был допрошен на месте происшествия, но не арестован. Спортсмен должен будет явиться в суд и может быть оштрафован на 500 долларов.

Пострадавший был доставлен в больницу. Свидетели указали, что боец ​​пил мохито и ударил мужчину после того, как его попросили покинуть заведение.

Что известно о Майке Перри

В прошлом Перри признавали виновным в вооруженном ограблении, он провел в тюрьме Флориды шесть месяцев.

В 2016 году Перри подписал контракт с UFC. В августе этого же года дебютировал на UFC 202 против Лим Хен Гю победив техническим нокаутом.

27 июня 2020 года Перри прервал свою серию из поражений в UFC, победив в турнире UFC Vegas 4 Микки Галла единогласным судейским решением по итогам трех раундов. Для Перри эта победа была примечательна тем, что при подготовке к бою он самостоятельно организовывал лагерь, а во время боя в его углу отсутствовал тренер, а была только девушка бойца, которая выполняла роль секунданта.