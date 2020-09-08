Британия славится не только выдающимися футболистами, но и успешными боксерами. Иногда склонность к футболу и боксу переплетается в одном человеке. Подтверждением этому стала тренировка сборной Англии по футболу, которая завершилась двойным нокаутом.

Два игрока сборной Англии – нападающий Дэнни Ингз и защитник Киран Триппьер жестко столкнулись головами во время тренировки команды в понедельник. Об этом сообщает 24 канал.

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Футболисты отрабатывали одну из задач тренерского штаба и должны были разбежаться в разные стороны. Ингз и Триппьер, к сожалению для них, не смогли избежать столкновения.

После этого оба футболиста некоторое время не могли подняться с газона словно после глубокого нокаута.

Danny Ings and Kieran Trippier are both fit for England tonight despite a nasty clash in training on Monday



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Несмотря на жесткое столкновение оба игрока готовы сыграть в сегодняшнем матче Лиги наций против Дании. Матч начнется в 21: 45.

Триппьер отыграл 20 матчей за сборную Англии. В активе защитника мадридского "Атлетико" один гол, который он забил на чемпионате мира 2018. В активе Ингза пока только два матча за Англию.