Двойной нокаут: футболисты сборной Англии жестко столкнулись на тренировке – видео
Британия славится не только выдающимися футболистами, но и успешными боксерами. Иногда склонность к футболу и боксу переплетается в одном человеке. Подтверждением этому стала тренировка сборной Англии по футболу, которая завершилась двойным нокаутом.
Два игрока сборной Англии – нападающий Дэнни Ингз и защитник Киран Триппьер жестко столкнулись головами во время тренировки команды в понедельник. Об этом сообщает 24 канал.
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Футболисты отрабатывали одну из задач тренерского штаба и должны были разбежаться в разные стороны. Ингз и Триппьер, к сожалению для них, не смогли избежать столкновения.
После этого оба футболиста некоторое время не могли подняться с газона словно после глубокого нокаута.
Несмотря на жесткое столкновение оба игрока готовы сыграть в сегодняшнем матче Лиги наций против Дании. Матч начнется в 21: 45.