Британія славиться не тільки видатними футболістами, але й успішними боксерами. Іноді схильність до футболу та боксу переплітається в одній людині. Підтвердженням цьому стало тренування збірної Англії з футболу, яке завершилося подвійним нокаутом.

Два гравці збірної Англії – нападник Денні Інгз і захисник Кіран Тріпп'єр жорстко зіткнулися головами під час тренування команди в понеділок. Про це повідомляє 24 канал.

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Футболісти відпрацьовували одне із завдань тренерського штабу та мали розбігтися у різні сторони. Інгз і Тріпп'єр, на жаль для них, не змогли уникнути зіткнення.

Після цього обидва футболісти деякий час не могли піднятися з газону наче після глибокого нокауту.

Danny Ings and Kieran Trippier are both fit for England tonight despite a nasty clash in training on Monday



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Попри жорстке зіткнення обидва гравці готові зіграти у сьогоднішньому матчі Ліги націй проти Данії. Матч розпочнеться о 21:45.

Тріпп'єр відіграв 20 матчів за збірну Англії. В активі захисника мадридського "Атлетіко" один гол, який він забив на чемпіонаті світу 2018. В активі Інгза поки тільки два матчі за Англію.