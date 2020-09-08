Подвійний нокаут: футболісти збірної Англії жорстко зіштовхнулися на тренуванні – відео
Британія славиться не тільки видатними футболістами, але й успішними боксерами. Іноді схильність до футболу та боксу переплітається в одній людині. Підтвердженням цьому стало тренування збірної Англії з футболу, яке завершилося подвійним нокаутом.
Два гравці збірної Англії – нападник Денні Інгз і захисник Кіран Тріпп'єр жорстко зіткнулися головами під час тренування команди в понеділок. Про це повідомляє 24 канал.
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Футболісти відпрацьовували одне із завдань тренерського штабу та мали розбігтися у різні сторони. Інгз і Тріпп'єр, на жаль для них, не змогли уникнути зіткнення.
Після цього обидва футболісти деякий час не могли піднятися з газону наче після глибокого нокауту.
Попри жорстке зіткнення обидва гравці готові зіграти у сьогоднішньому матчі Ліги націй проти Данії. Матч розпочнеться о 21:45.