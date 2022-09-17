Подготовка сборной Украины к лиге наций

К национальной команде присоединились игроки Днепра-1 Александр Пихаленок и Артем Довбык. Под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря.

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Легионеры присоединятся по завершении тура в европейских чемпионатах.



Сборная Украины готовится к сентябрьским матчам Лиги наций / Фото УАФ

На второй день сбора в Варшаве национальная команда Украины тренировалась на поле стадиона местного клуба Полония.



Полноценная тренировка "сине-желтых" / Фото УАФ

В отличие от предыдущей арены клуба Гутник этот стадион видел победы своей команды в чемпионате и Кубке Польши (в каждом соревновании – дважды). В настоящее время Полония выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе, одержав в предыдущем сезоне победу в низшем ранге первенства.



Петраков получил двойное усиление / Фото УАФ

Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове и Корниенко.

Кстати говоря. В сентябре сборная Украины проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией – 24-го.