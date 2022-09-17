Підготовка збірної України до ліги націй

До національної команди приєдналися гравці Дніпра-1 Олександр Піхальонок та Артем Довбик. Під керівництвом Олександра Петракова працює 15 польових гравців та 3 воротарі.

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Легіонери доєднаються після завершення туру у європейських чемпіонатах.



Збірна України готується до вересневих матчів Ліги націй / Фото УАФ

У другий день збору у Варшаві національна команда України тренувалася на полі стадіону місцевого клубу Полонія.



Повноцінне тренування "синьо-жовтих" / Фото УАФ

На відміну від попередньої арени, клубу Гутник, цей стадіон бачив перемоги своєї команди в чемпіонаті та Кубку Польщі (у кожному змаганні – двічі). Нині Полонія виступає у Другій лізі — третьому за силою дивізіоні, здобувши в попередньому сезоні перемогу в нижчій за рангом першості.



Петраков отримав подвійне підсилення / Фото УАФ

Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова та Корнієнка.

До речі. У вересні збірна України проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією – 24-го.