Петраков о кадровых потерях в команде

Главный тренер национальной команды Александр Петраков рассказал о кадровых потерях перед матчами Лиги наций.

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Уже есть потери. Бущан перенес операцию и выбыл на полтора месяца. Шапаренко вылетел на семь месяцев. Вчера мне звонил по телефону Зинченко, он тоже получил травму – икроножной мышцы. Его не будет, две недели он не может играть. С Тарасом Степаненко все хорошо, у него была судорога. А так посмотрим,

– сказал Петраков.

В сентябре сборная Украины проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией – 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/2023 украинцы минимально одолели Ирландию (1:0), после чего подопечные Петракова разбили Армению (3:0) и свели в ничью игру с ирландцами (1:1);

После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели меньше на одну игру.

Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове и Корниенко.