Двое украинских мальчиков посетили тренировку сборной Ирландии и пообщались с Мыколенко
Источник:твітер пресслужби збірної Ірландії
Тренировку сборной Ирландии посетили два украинских мальчишки, которые из-за войны выехали из Украины. Капитан ирландцев отличился красивым поступком.
Искренняя и невероятная радость мальчишек
Сборная Ирландии в преддверии матча против "сине-желтых" 7 июня пригласила на тренировку двух украинских детей, проживающих сейчас в республике. Мальчиков зовут Илья Сидоренко и Матвей Рыбкин.
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Илья и Матвей внимательно наблюдали тренировку. Капитан сборной Ирландии Шеймус Коулмэн в качестве особого подарка позвонил по видеосвязи Виталию Мыколенко. Футболисты вместе выступают за Эвертон.
Пресс-служба ирландцев опубликовала фото с мальчиками. Их реакция во время разговора просто бесценна!
Мальчики пообщались с Николаем / Фото из пресс-службы сборной Ирландии
Невероятная радость юных болельщиков / Фото из пресс-службы сборной Ирландии
В преддверии матча против ирландцев главный тренер сборной Украины пообщался с журналистами.
Он рассказал об эмоциональном состоянии игроков после поражения от Уэльса, готовности команды к матчу против Ирландии, а также войне в Украине.
Сборная была близка к попаданию на ЧМ-2022
- Национальная команда оказалась в шаге от выхода на чемпионат мира-2022. В полуфинальном отборочном поединке украинцы торжествовали, одолев Шотландию. Игра закончилась со счётом 1:3.
- Но в финале "сине-желтым" не удалось повторить успех. Досадный автогол Андрея Ярмоленко подарил Уэльсу путевку на Мундиаль.