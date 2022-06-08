Двое украинских мальчиков посетили тренировку сборной Ирландии и пообщались с Мыколенко

Тренировку сборной Ирландии посетили два украинских мальчишки, которые из-за войны выехали из Украины. Капитан ирландцев отличился красивым поступком.

Искренняя и невероятная радость мальчишек

Сборная Ирландии в преддверии матча против "сине-желтых" 7 июня пригласила на тренировку двух украинских детей, проживающих сейчас в республике. Мальчиков зовут Илья Сидоренко и Матвей Рыбкин.

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Илья и Матвей внимательно наблюдали тренировку. Капитан сборной Ирландии Шеймус Коулмэн в качестве особого подарка позвонил по видеосвязи Виталию Мыколенко. Футболисты вместе выступают за Эвертон.

Пресс-служба ирландцев опубликовала фото с мальчиками. Их реакция во время разговора просто бесценна!



Мальчики пообщались с Николаем / Фото из пресс-службы сборной Ирландии



Невероятная радость юных болельщиков / Фото из пресс-службы сборной Ирландии

8 июня сборная Украины сыграет первый матч в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Начало игры в 21:45.

В преддверии матча против ирландцев главный тренер сборной Украины пообщался с журналистами.

Он рассказал об эмоциональном состоянии игроков после поражения от Уэльса, готовности команды к матчу против Ирландии, а также войне в Украине.

Сборная была близка к попаданию на ЧМ-2022