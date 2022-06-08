Щира та неймовірна радість хлопчаків

Збірна Ірландії напередодні матчу проти "синьо-жовтих" 7 червня запросила на тренування двох українських дітей, які проживають зараз у республіці. Хлопчиків звати Ілля Сидоренко та Матвій Рибкін.

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Ілля та Матвій уважно спостерігали за тренуванням. Капітан збірної Ірландії Шеймус Коулмен у якості особливого подарунка зателефонував по відеозв'язку до Віталія Миколенка. Футболісти разом виступають за Евертон.

Пресслужба ірландців опублікувала фото з хлопчиками. Їхня реакція під час розмови просто безцінна!


Хлопчики поспілкувалися з Миколенком / Фото з пресслужби збірної Ірландії


Неймовірна радість юних вболівальників /Фото з пресслужби збірної Ірландії

Напередодні матчу проти ірландців головний тренер збірної України поспілкувався з журналістами.

Він розповів про емоційний стан гравців після поразки від Уельсу, готовність команди до матчу проти Ірландії, а також війну в Україні.

Збірна була близькою до потрапляння на ЧС-2022

  • Національна команда опинилася за крок до виходу на чемпіонат світу-2022. У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.
  • Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.