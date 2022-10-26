Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3

Голы: Акман, 34 – Столярчук, 4, Эрдем, 8 (АГ), Добрянский, 79.

В среду, 26 октября, в Стамбуле состоялся поединок второго предварительного раунда Юношеской лиги УЕФА, в котором местный Галатасарай принимал львовский Рух. В стартовом составе команды Виталия Пономарева вышли несколько игроков основного состава команды: Виталий Роман, Марко Сапуга, Богдан Слюбик и Андрей Китела.

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Украинцы начали встречу без разведки и уже на 4-й минуте открыли счет. Андрей Столярчук отозвался на передачу Артура Федора и отправил мяч в сетку ворот соперника. Через несколько минут защитник Галатасарая Умут Эдем срезал мяч в свои ворота и удвоил преимущество львовян.

В середине первого тайма футболисты Галатасарая сумели отыграть один гол благодаря усилиям Хамзы Акмана. Но это не спасло турецкую команду от поражения. Быструю контратаку юношей Руха на 79-й минуте точным ударом завершил Роман Добрянский.

В итоге "желто-черные" одержали уверенную победу в первом поединке против Галатасарая в Юношеской лиге УЕФА и создали солидный гандикап перед следующим поединком.

Ответный матч соперники проведут 2 ноября в Польше. Победитель противостояния получит путевку в раунд плей-офф Юношеской лиги УЕФА. В первом раунде подопечные Пономарева обыграли польский Заглембе со счетом 1:0 по сумме двух матчей.

Напомним, во вторник, 25 октября, юниоры донецкого Шахтера обыграли чемпиона Шотландии Селтик (1:0) и гарантировали себе выход в раунд плей-офф Юношеской лиги УЕФА.