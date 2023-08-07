Рух-2 – Карпати-2 0:5

Голи: Кожанов, 19, 54 (п), Сидун, 66, 71, Фетько, 81

На полі легендарного стадіону у Винниках другі команди Руха та Карпат. Це чудова репетиція перед очною зустріччю цих клубів вже у рамках розіграшу УПЛ, якщо перша команда "левів" з підсумками поточного сезону-2023/2024 зможе підвищитись у класі, пише 24 Канал.

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У складі обох колективів вийшла не лише талановита молодь, а й по декілька досвідчених футболістів. Вже на 19-й хвилині один із них відзначився голом. Гольову атаку Карпат-2 ударом з меж штрафного у дев'ятку закінчив Кожанов. "Леви" повели у рахунку 0:1.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло гостей.

Оце так! Цікавий випадок стався після перерви. В одного із запасних футболістів Карпат таємничо після відпочинку зникла ігрова футболка, яка висіла на стільці лави запасних "левів". Фанати суперника постарались? Після довгих пошуків не знайшлось знайти втрачену річ, а гравець так і не зміг вийти на футбольне поле.

Майже одразу після відпочинку "зелено-білі" подвоїли свою перевагу. Голкіпер Руха-2 невдало вийшов із воріт, зваливши футболіста Карпат у штрафному майданчику – суддя вказав на 11 метрів та покарав воротаря "жовто-чорних" жовтою карткою.

Провал рухівців у львівському дербі

Пенальті взявся виконувати Кожанов. Денис легко обіграв голкіпера та збільшив перевагу своєї команди до 0:2.

Трохи більше, як 10 хвилин знадобилось гостям, би зробити рахунок на табло 0:3. Сидун замкнув передачу зі штрафного та довів цифри до розгромних.

На цьому голепад від Карпат-2 не закінчився. На 71-й хвилині Сидун першим був на добиванні після розіграшу кутового – 0:4.

Однак і на 0:4 нічого не закінчилось. На 81-й хвилині Карпати-2 забили вп'яте. Фетько вийшов віч-на-віч із голкіпером та пустив тому м'яч поміж ніг. Жахливий день для воротаря Руха-2 – 0:5.

Після цього голу нерви у президента Руха Григорія Козловського не витримали, і той покинув межі стадіону.

Міг Фетько робити дубль, але другий вихід сам на сам із воротарем вже не реалізував.

Карпати-2 із нищівної перемоги дебютують у Другій лізі України. На матчі також були присутні Андрій Тлумак, Ігор Ощипко та тренер першої команди Остап Маркевич.

Пряма трансляція матчу Рух-2 – Карпати-2