Двигатель самолета загорелся во время полета украинской команды из Минска
Женская баскетбольная команда Прометей попала в довольно неприятную ситуацию. При возвращении с матча из Минска загорелся один из двигателей самолета. Поэтому пришлось делать экстренную посадку.
Источник:фейсбук Владимира Дубинского
Прометей вышел в финал четырех Восточноевропейсокой женской баскетбольной лиги. Матчи состоялись в Беларуси. Но украинская команда смогла сыграть лишь один матч. В полуфинале наша команда уступила Горизонту. На 4 апреля был запланирован матч за третье место, но он не состоялся из-за положительного результата теста на коронавирус в составе Прометея.
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Поэтому команда возвращалась на самолете из Минска в Украину. Но была вынуждена осуществить экстренную посадку. Во время полета загорелся один из двигателей самолета. Об этом рассказал президент клуба Владимир Дубинский.
"У самолета загорелся один из двигателей. Что девушки пережили – одному Богу известно, и он был рядом. Стресс. Экстренная посадка в Киеве, часы ожидания, затем замена самолета, переезд из Запорожья в Каменское. Меньше суток для того, чтобы поспать и подготовиться к финалу Суперлиги", – рассказал Владимир Дубинский.
Несмотря на это, Прометей выиграл первый финальный матч у Киев-Баскет со счетом 105:79. Следующий матч состоится 8 апреля.
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