Жіноча баскетбольна команда Прометей потрапила у доволі неприємну ситуацію. Під час повернення з матчу з Мінська загорівся один з двигунів літака. Тож довелося робити екстренну посадку.

Прометей вийшов у фінал чотирьох Східноєвропейської жіночої баскетбольної ліги. Матчі відбулися в Білорусі. Але українська команда змогла зіграти лише один матч. У півфіналі наша команда поступилася Горизонту. На 4 квітня був запланований матч за третє місце, але він не відбувся через позитивний результат тесту на коронавірус у складі Прометея.

Читайте також Збірна України потрапила до четвертого кошика жеребкування Євробаскета-2022

Відтак команда поверталася літаком з Мінська до України. Але була вимушена здійснити екстренну посадку. Під час польоту загорівся один з двигунів літака. Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

"У літака загорівся один з двигунів. Що дівчата пережили – одному Богу відомо, і він був поруч. Стрес. Екстрена посадка в Києві, години очікування, потім заміна літака, переїзд із Запоріжжя в Кам'янське. Менше доби для того, щоб поспати та підготуватися до фіналу Суперліги", – розповів Володимир Дубинський.

Попри це, Прометей виграв перший фінальний матч у Київ-Баскет з рахунком 105:79. Наступний матч відбудеться 8 квітня.