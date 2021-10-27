Ангеліна Калініна – Анна-Лена Фрідзам 2:0 (6:2, 6:2)

Першою серед українок свій матч завершила Ангеліна Калініна. Тенісистка в 1/8 фіналу зустрілась з німкенею Анною-Леною Фрідзам. 137 ракетка світу не змогла дати гідний бій суперниці та поступилась у двох сетах.

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1 година та 12 хвилин знадобились українці, щоб вийти у чвертьфінал змагань. Калініна першою віддала гейм у матчі, але швидко відігралась та повела у рахунку – 5:1. Тенісистка з України дозволила німкені взяти один гейм з двома брейками. Але цього для Фрідзам було вже недостатньо – 6:2.

Другий сет розвивався за сценарієм першого. Перевага Калініної у рахунку знову ж таки була 5:1. Німкеня взяла гейм, який став останнім у матчі для неї – 6:2.

Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру. За поєдинок українка зробила три подачі на виліт та аж 7 подвійних помилок.

Драматична перемога

У парному розряді Людмила Кіченок та Марта Костюк зіграли проти пари Анни Даніліної / Ульрікке Ейкері. Український дует впевнено розгромив суперниць у першому сеті – тотальне знищення 6:0.

За рахунку 5:2 на користь українок було видно, що Кіченок та Костюк вже майже були впевнені у своїй перемозі. Однак така впевненість привела до п'яти поспіль програних геймів – 5:7.

Все вирішувалось у третьому сеті, який був дуже тривалим. Українки взяли себе у руки та вирвали перемогу та путівку у чвертьфінал турніру у Румунії – 12:10.