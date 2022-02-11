Фотографию с подписанием контракта Манчестер Юнайтед с 11-летним Криштиану Роналду-младшего опубликовала Джорджина Родригес – девушка отца-футболиста. Она пришла на это событие вместе с другими детьми спортсмена.

Напомним Мама Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку сборной Португалии

"Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя", – подписала фотографии Джорджина Родригес.

Роналду-младший будет выступать в академии МЮ среди своих сверстников под номером "7" – как и его отец.

Сам Роналду недавно опубликовал фотографию, как он с сыном играет в футбол.

До того, как перейти в Манчестер Юнайтед, Роналду выступал за итальянский Ювентус. В Академии этого же клуба занимался и Роналду-младший.

Стоит добавить, что Криштиану Роналду-младший – старший сын футболиста, родившийся 17 июля 2010 года. Однако кто его мать – неизвестно.

Также у футболиста есть дети-близнецы Мэтью и Ева от суррогатной матери. Они родились 8 июня 2017 года.

12 ноября 2017 года Джорджина Родригес родила дочь Алану Мартину.

А в октябре 2021 года пара заявила, что ожидает двойню.