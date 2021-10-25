Ангелина Калинина – Лесли Керхе 2:0 (6:1, 6:1)

В румынском городе Клуж-Напока Калинина в первом круге победила нидерландку Лесли Керкхове. На турнире теннисистки встретились впервые.

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До этого украинка выступала на Кубке Кремля, где прекратила выступления по итогам второго круга.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Ангелина 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпоинтов.

Соперницей Калининой станет победительница противостояния между Александрой Игнатик и Анной-Леной Фридзам.

Для украинки это самая разгромная победа на турнире WTA. До этого ей удавалось выигрывать с таким результатом лишь в квалификациях к основной сетке.

Даяна Ястремская – Виталия Дьяченко 2:0 (6:3, 6:1)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила россиянку Виталию Дьяченко на теннисном турнире в Италии. Для украинки это самая большая победа после возвращения в теннис из-за допинг-дела.

Ястремская впервые встретилась с россиянкой.

Поединок продолжался 1 час и 5 минут. Украинка 7 раз подавала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейкпоинтов.

Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей матча Екатерина Козлова (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия).