Ангеліна Калініна – Леслі Керхе 2:0 (6:1, 6:1)

У румунському місті Клуж-Напока Калініна у першому колі перемогла нідерландку Леслі Керкхове. На турнірі тенісистки зустрілися вперше.

Варте уваги Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі

До цього українка виступала на Кубку Кремля, де припинила виступи за підсумками другого кола.

Матч тривав 1 годину 4 хвилини. Ангеліна 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпоінтів.

Суперницею Калініної стане переможниця протистояння між Александрою Ігнатик та Анною-Лєною Фрідзам.

Для українки це найбільш розгромна перемога на турнірі WTA. До цього їй вдавалося вигравати з таким результатом лише у кваліфікаціях до основної сітки.

Даяна Ястремська – Віталія Д'яченко 2:0 (6:3, 6:1)

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла росіянку Віталію Д'яченко на тенісному турнірі в Італії. Для українки це найбільша перемога після повернення у теніс через допінг справу.

Ястремська вперше зустрілася з росіянкою.

Поєдинок тривав 1 годину і 5 хвилин. Українка 7 разів подавала навиліт, допустила 3 ​​подвійні помилки і реалізувала 4 з 7 брейкпоінтів.

У другому колі Ястремська зіграє з переможницею матчу Катерина Козлова (Україна) – Лючія Бронцетті (Італія).