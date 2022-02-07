Две украинки финишировали в топ-15 в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Во второй день соревнований по биатлону состоялась индивидуальная гонка. На старт вышли три украинки.

Прорыв Петренко и успех Джимы

В первом индивидуальном старте было заявлено четыре украинки: Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Дарья Блашко. Однако за день до соревнований сборная Украины понесла потери, сообщает 24 канал.

К теме Украинская биатлонистка Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022

Блашко сдала положительный тест на коронавирус накануне "индивидуалки". В Пекин отправились 5 атлеток из Украины, одна из спортсменок должна была быть в качестве запасной. Однако ранее, 2 февраля, вирус был обнаружен у Елены Билосюк.

Первой на старт из украинок вышла Ирина Петренко. Биатлонистке тяжело было конкурировать с лидерами на дистанции. Однако на рубеже украинка зарекомендовала себя хорошо. Лютый холод и постоянный ветер не мешали спортсменке. Ирина закрыла чисто все 20 мишеней.

Интересно, что именно выступление на Олимпиаде в Пекине – лучший личный результат украинки в этом сезоне. В финишном протоколе Ирина оказалась на 11-й позиции.

Юлия Джима стартовала под 32-м стартовым номером. Начало гонки было удачным для биатлонистки. Однако стойка сложилась для Юлии не лучшим образом. Джима заработала по одной штрафной минуте на втором и четвертом рубежах. Украинка финишировала 10-й.

Читайте также Украинский биатлонист Цымбал назвал главный недостаток жилья в Олимпийской деревне

К сожалению, Валентина Семеренко сошла с дистанции после второго огневого рубежа. Украинка закрыла все мишени на первой стрельбе. В то же время "стойка" началась для нее с одного промаха.

Валентина завершила гонку досрочно из-за того, что не выдержала погодные условия в Пекине. Ей стало плохо на третьем круге, потому тренерский штаб принял решение снять ее с дистанции.

Неожиданная победа Геррманн

Первенство в олимпийской гонке преследования завоевала немка Дениз Геррманн. У биатлонистки одна штрафная минута, однако качественная работа на дистанции помогла ей удержать лидерство.

Интересно, что для представительницы Германии эта дистанция не является коронной. Поскольку неоднократно препятствием для Геррманн становилась именно стрельба.

Представительница Франции Анаис Шевалье-Буше проиграла немке 9 секунд и завоевала "серебро" с одной штрафной минутой. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн стала третьей, несмотря на два промаха.

Результаты индивидуальной гонки в Пекине

1. Дениз Геррманн (Германия, 0+0+1+0) 44:12.7

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)+9.4

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия, 1+0+0+1)+15.3

...

9. Юлия Джима (Украина 0+1+0+1) +1:21.7

10. Ирина Петренко (0+0+0+0)+1:29.5