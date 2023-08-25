Грузинский боец, получавший угрозы от россиян из-за любви к Украине, поддержал украинцев

В четверг, 24 августа, украинцы отмечали День Независимости, который с начала полномасштабного вторжения приобрел особое значение для каждого нашего гражданина. Однако не только украинские спортсмены поздравили сине-желтую страну с этим государственным праздником.

Среди иностранных атлетов следует выделить грузинского бойца смешанных единоборств в UFC Мераба Двалишвили. Спортсмен уже не в первый раз выражает свою поддержку и солидарность украинскому народу.

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Мыслями и сердцем Двалишвили с Украиной

Грузинский боец самого легкого веса UFC Мераб Двалишвили (16-4) точно знает, что представляет собой Россия, и как это, когда часть твоей родной страны оккупирована из-за имперской болезни соседнего государства.

Поэтому после одной из своих побед над россиянином грузин уже демонстрировал свою поддержку Украине. Тогда, победив соперника из страны-террористки, он выдал мощный спич, в котором прокричал "Слава Украине" и осудил агрессию России.

24 августа же Двалишвили обратился к украинскому народу и поздравил его с национальным праздником.

С Днем Независимости, Украина. Я здесь для поддержки. Я желаю вам всего лучшего. Скоро все будет хорошо. И оставайтесь сильными. Благослови вас Бог. Я люблю Украину, я люблю украинцев. Вся моя поддержка вам. Еще раз с Днем Независимости. Держись, Украина,

– сказал боец.

Смотрите видео с поздравлением украинцев от Двалишвили

. Мераб Двалишвили дебютировал в ММА в 2014 году. По состоянию на август 2023 года занимает второе место в рейтинге UFC в самом легком весе. Грузин триумфовал в последних 9 боях подряд. Всего же на его счету 16 побед и 4 поражения.

Напомним, что Украину также мощно поддержала Английская Премьер-лига. В государственный праздник англичане продемонстрировали, что они наши большие друзья и в очередной раз. публично это продемонстрировали.