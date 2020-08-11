Два українські клуби виступлять у груповому етапі Кубка Європи ФІБА наступного сезону
ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон. Завдяки цьому одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі турніру.
Через малу кількість заявок на участь у Кубку Європи, ФІБА вирішила відмовитися від кваліфікаційного етапу, повідомляє Федерація баскетболу України.
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Відтак дві українські команди, які подали заявки на участь в турнірі – "Київ-Баскет" та "Прометей" – потраплять у груповий етап напряму. Разом з ними вже гарантували собі участь ще 14 команд.
Загалом же у кубку Європи зіграє до 27 клубів, які поділять на сім груп по три або чотири команди. На 11 місць, які залишилися, претендують 12 команд-невдах з кваліфікації Ліги чемпіонів. Там виступає й український "Дніпро". Тож у випадку вильоту на стадії кваліфікації, команда буде виступати в Кубку Європи. А Україна в цьому турнірі буде представлена одразу трьома клубами.