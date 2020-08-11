ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон. Завдяки цьому одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі турніру.

Через малу кількість заявок на участь у Кубку Європи, ФІБА вирішила відмовитися від кваліфікаційного етапу, повідомляє Федерація баскетболу України.

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Відтак дві українські команди, які подали заявки на участь в турнірі – "Київ-Баскет" та "Прометей" – потраплять у груповий етап напряму. Разом з ними вже гарантували собі участь ще 14 команд.

У минулому сезоні "Київ-Баскет" дійшов до чвертьфіналу Кубка Європи, де поступився "Каршіяці". "Прометей" же дебютує у єврокубках.

Загалом же у кубку Європи зіграє до 27 клубів, які поділять на сім груп по три або чотири команди. На 11 місць, які залишилися, претендують 12 команд-невдах з кваліфікації Ліги чемпіонів. Там виступає й український "Дніпро". Тож у випадку вильоту на стадії кваліфікації, команда буде виступати в Кубку Європи. А Україна в цьому турнірі буде представлена одразу трьома клубами.