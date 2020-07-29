Два украинских футболиста стали самыми дорогими игроками европейского чемпионата
Издание Transfermarkt обновило стоимость игроков чемпионата Венгрии. Самым дорогим футболистом стал украинец Александр Зубков, выступающий за клуб "Ференцварош".
Transfermarkt оценил украинского нападающего в 2 миллиона евро. Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии. Его цена выросла вдвое – в апреле 2020 года издание оценивало его только в 950 тысяч евро, сообщает 24 канал.
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На втором месте оказался еще один украинец – Иван Петряк. Его оценили в 1,6 миллиона евро. Он добавил 300 тысяч евро по сравнению с предыдущей ценой. Хотя в 2017 – 2019 годах полузащитник оценивался в 2 миллиона евро.
Такую же цену получил и словенец Миха Блажич из "Ференцвароша".
Четвертое – седьмое место делит еще один украинец Игорь Харатин из "Ференцвароша" с ценником в 1,5 миллиона евро. Он тоже добавил 300 тысяч евро в цене по сравнению с апрелем 2020 года.
Что касается других украинцев, выступающих в чемпионате Венгрии, то их цены тоже изменились. Но не у всех в сторону роста.
- Артем Фаворов, "Академия Пушкаша" – 450 тысяч евро (-200 тысяч евро)
- Сергей Шестаков, "ДВТК" – 350 тысяч евро (+25 тысяч евро)
- Андрей Нестеров, "Мезекевешд" – 350 тысяч евро (+50 тысяч евро)
- Шандор Вайда, "Мезекевешд" – 250 тысяч евро (-25 тысяч евро)
- Роман Карасюк, "Кишварда" – 250 тысяч евро (-50 тысяч евро)
- Михаил Месхи, "Мезекевешд" – 250 тысяч евро (-50 тысяч евро)
- Александр Надь, "Гонвед" – 250 тысяч евро (-50 тысяч евро)
- Виктор Гей, "Кишварда", – 200 тысяч евро (+125 тысяч евро)