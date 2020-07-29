Издание Transfermarkt обновило стоимость игроков чемпионата Венгрии. Самым дорогим футболистом стал украинец Александр Зубков, выступающий за клуб "Ференцварош".

Transfermarkt оценил украинского нападающего в 2 миллиона евро. Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии. Его цена выросла вдвое – в апреле 2020 года издание оценивало его только в 950 тысяч евро, сообщает 24 канал.

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На втором месте оказался еще один украинец – Иван Петряк. Его оценили в 1,6 миллиона евро. Он добавил 300 тысяч евро по сравнению с предыдущей ценой. Хотя в 2017 – 2019 годах полузащитник оценивался в 2 миллиона евро.

Такую же цену получил и словенец Миха Блажич из "Ференцвароша".

Четвертое – седьмое место делит еще один украинец Игорь Харатин из "Ференцвароша" с ценником в 1,5 миллиона евро. Он тоже добавил 300 тысяч евро в цене по сравнению с апрелем 2020 года.

Что касается других украинцев, выступающих в чемпионате Венгрии, то их цены тоже изменились. Но не у всех в сторону роста.