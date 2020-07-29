Два українські футболісти стали найдорожчими гравцями європейського чемпіонату
Видання Transfermarkt оновило вартість гравців чемпіонату Угорщини. найдорожчим футболістом став українцем Олександр Зубков, який виступає за клуб "Ференцварош".
Transfermarkt оцінив українського нападника у 2 мільйони євро. Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини. Його ціна зросла вдвічі – у квітні 2020 року видання оцінювало його лише в 950 тисяч євро, повідомляє 24 канал.
До слова: Розкішний гол Зубкова може стати найкращим у чемпіонаті Угорщини: відео
На другому місці опинився ще один українець – Іван Петряк. Його оцінили в 1,6 мільйона євро. Він додав 300 тисяч євро в порівнянні з попередньою ціною. Хоча у 2017 – 2019 роках півзахисник оцінювався у 2 мільйони євро.
Таку ж ціну отримав і словенець Міха Блажич з "Ференцвароша".
Четверте – сьоме місце ділить ще один українець Ігор Харатін з "Ференцвароша" з цінником в 1,5 мільйона євро. Він теж додав 300 тисяч євро в ціні в порівнянні з квітнем 2020 року.
Щодо інших українців, які виступають в чемпіонаті Угорщини, то їх ціни теж змінилися. Але не у всіх в сторону зростання.
- Артем Фаворов, "Академія Пушкаша" – 450 тисяч євро (–200 тисяч євро)
- Сергій Шестаков, "ДВТК" – 350 тисяч євро (+25 тисяч євро)
- Андрій Нестеров, "Мезекевешд" – 350 тисяч євро (+50 тисяч євро)
- Шандор Вайда, "Мезекевешд" – 250 тисяч євро (–25 тисяч євро)
- Роман Карасюк, "Кішварда" – 250 тисяч євро (–50 тисяч євро)
- Михайло Месхі, "Мезекевешд" – 250 тисяч євро (–50 тисяч євро)
- Олександр Надь, "Гонвед" – 250 тисяч євро (–50 тисяч євро)
- Віктор Гей, "Кішварда", – 200 тисяч євро (+125 тисяч євро)