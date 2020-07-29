Видання Transfermarkt оновило вартість гравців чемпіонату Угорщини. найдорожчим футболістом став українцем Олександр Зубков, який виступає за клуб "Ференцварош".

Transfermarkt оцінив українського нападника у 2 мільйони євро. Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини. Його ціна зросла вдвічі – у квітні 2020 року видання оцінювало його лише в 950 тисяч євро, повідомляє 24 канал.

До слова: Розкішний гол Зубкова може стати найкращим у чемпіонаті Угорщини: відео

На другому місці опинився ще один українець – Іван Петряк. Його оцінили в 1,6 мільйона євро. Він додав 300 тисяч євро в порівнянні з попередньою ціною. Хоча у 2017 – 2019 роках півзахисник оцінювався у 2 мільйони євро.

Таку ж ціну отримав і словенець Міха Блажич з "Ференцвароша".

Четверте – сьоме місце ділить ще один українець Ігор Харатін з "Ференцвароша" з цінником в 1,5 мільйона євро. Він теж додав 300 тисяч євро в ціні в порівнянні з квітнем 2020 року.

Щодо інших українців, які виступають в чемпіонаті Угорщини, то їх ціни теж змінилися. Але не у всіх в сторону зростання.