Два следующих трека в пользу Red Bull, – Хэмилтон рассказал о сложности дальнейших стартов
26 октября 2021 , 11:24Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон убежден, что два следующих гран-при Формулы-1 больше подходят для Ред Булл. Гонки пройдут в Мексике и Бразилии.
"Следующие треки в пользу Red Bull"
По мнению Льюиса Хэмилтона, следующая гонка в Мексике и Бразилии будет для него сложной, поэтому ему трудно будет улучшить ситуацию.
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Как минимум два следующих трека в пользу Red Bull. Они там сильные. Трудно улучшить ситуацию в зачете и бороться за титул,
– заявил пилот Mercedes.
Он также подчеркнул, что будет пытаться минимизировать отставание.
"Посмотрим, удастся ли выполнить нашу работу лучше, чем в США", – добавил Хэмилтон.
- Пока Хэмилтон отстает от Макса Ферстаппена на 12 очков.
- Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гран-при США.