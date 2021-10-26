Два следующих трека в пользу Red Bull, – Хэмилтон рассказал о сложности дальнейших стартов

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон убежден, что два следующих гран-при Формулы-1 больше подходят для Ред Булл. Гонки пройдут в Мексике и Бразилии.

"Следующие треки в пользу Red Bull"

По мнению Льюиса Хэмилтона, следующая гонка в Мексике и Бразилии будет для него сложной, поэтому ему трудно будет улучшить ситуацию.

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Как минимум два следующих трека в пользу Red Bull. Они там сильные. Трудно улучшить ситуацию в зачете и бороться за титул,

– заявил пилот Mercedes.

Он также подчеркнул, что будет пытаться минимизировать отставание.

"Посмотрим, удастся ли выполнить нашу работу лучше, чем в США", – добавил Хэмилтон.