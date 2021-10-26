"Наступні треки на користь Red Bull"
На думку Льюїса Хемілтона наступні перегони у Мексиці та Бразилії будуть для нього складними, тому йому важко буде покращити ситуацію.
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Як мінімум два наступні треки на користь Red Bull. Вони там сильні. Важко покращити ситуацію в заліку і боротися за титул,
– заявив пілот Mercedes .
Він також наголосив, що намагатиметься мінімізувати відставання.
"Подивимося, чи вдасться виконати нашу роботу краще, ніж у США", – додав Хемілтон.
- Наразі Хемілтон відстає від Макса Ферстаппена на 12 очок.
- Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен виграв гран-прі США.