"Наступні треки на користь Red Bull"

На думку Льюїса Хемілтона наступні перегони у Мексиці та Бразилії будуть для нього складними, тому йому важко буде покращити ситуацію.

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Як мінімум два наступні треки на користь Red Bull. Вони там сильні. Важко покращити ситуацію в заліку і боротися за титул,

– заявив пілот Mercedes .

Він також наголосив, що намагатиметься мінімізувати відставання.

"Подивимося, чи вдасться виконати нашу роботу краще, ніж у США", – додав Хемілтон.