Степаненко: Щороку думали, що все налагодиться

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, то Тарас з родиною був вдома. Він наголосив, що вони чули всі вибухи.

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"Як розумію я, перші удари були нанесені по аеропорту у Гостомелі та воєнній базі. Скажемо так, що це було чутно, доволі добре чутно. Ми одразу їх почули", – сказав Степаненко.

Гравець "гірників" вже вдруге рятується від російських окупантів. Путінська орда зруйнувала його будинок у 2015-му році.

Вперше ми пережили цю ситуацію у 2014 році – залишили будинок. Планували залишатися жити у Донецьку після завершення кар’єри. Збудували будинок, в який потім прилетів снаряд. Це було у квітні 2015 року,

– зазначив Тарас.

За словами футболіста, кожного року він сподівався, що ситуація покращиться, і він повернеться додому.

"Щороку думали, що все налагодиться, що повернемось додому і гратимемо на "Донбас Арені", повернуться люди та все відновиться. На жаль, цього не трапилося.

Це повторюється. Я просто шокований – не можу висловити емоції, наскільки ти безсилий і нічого не можеш із цим вдіяти. Два рази тебе виганяють з дому, а ти нічого не можеш із цим зробити", – додав футболіст.

До слова. У нинішньому сезоні Степаненко зіграв 13 матчів за "гірників" у чемпіонаті України, де забив 2 м'ячі та відзначився гольовою передачею.