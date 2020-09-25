Во время первой практики на гран-при России произошли две аварии, в которых пилоты разбили свои болиды. Однажды на трассе даже подняли красные флаги, остановив практику.

Сначала в аварию попал Карлос Сайнс из McLaren. Он вылетел в седьмом повороте, повредив заднее антикрыло.

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Пилот решил сразу вернуться на трассу, но дирекция гонки приняла решение объявить режим виртуальной машины безопасности. Ведь после столкновения на трассе были обломки болида.

Видео аварии Карлоса Сайнса

A Sochi spin for Carlos Sainz early on in FP1 on Friday



And a damaged front wing thrown in too#RussianGP #F1 pic.twitter.com/rjpvLR5Dz4 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Значительно сильнее повредил болид пилот Williams Николас Латифи. Он вылетел в десятом повороте, влетев в барьеры. После этой аварии практика была остановлена красными флагами.

Видео аварии Николаса Латифи

Drama in FP1 as Nicholas Latifi goes into the barriers at Sochi #RussianGP #F1 pic.twitter.com/WnHM8vSVhN — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Что касается самой практики, то лучшее время по итогам заездов показал пилот Mercedes Валттери Боттас. Вторым стал представитель Renault Даниэль Риккардо. Тройку замкнул пилот Red Bull Макс Ферстаппен.