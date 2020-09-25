Під час першої практики на гран-прі Росії сталися дві аварії, в яких пілоти розбили свої боліди. Одного разу на трасі навіть підняли червоні прапори, зупинивши практику.

Спочатку в аварію потрапив Карлос Сайнс з McLaren. Він вилетів у сьомому повороті, пошкодивши заднє антикрило.

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Пілот вирішив одразу повернутися на трасу, але дирекція гонки прийняла рішення оголосити режим віртуальної машини безпеки. Адже після зіткнення на трасі були уламки боліду.

Відео аварії Карлоса Сайнса

A Sochi spin for Carlos Sainz early on in FP1 on Friday



And a damaged front wing thrown in too#RussianGP #F1 pic.twitter.com/rjpvLR5Dz4 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Значно сильніше пошкодив болід пілот Williams Ніколас Латіфі. Він вилетів у десятому повороті, влетівши у бар'єри. Після цієї аварії практика була зупинена червоними прапорами.

Відео аварії Ніколаса Латіфі

Drama in FP1 as Nicholas Latifi goes into the barriers at Sochi #RussianGP #F1 pic.twitter.com/WnHM8vSVhN — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Щодо самої практики, то кращий час за підсумками заїздів показав пілот Mercedes Валттері Боттас. Другим став представник Renault Даніель Ріккардо. Трійку замкнув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.