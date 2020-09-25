Два пілоти Формули-1 розбили свої боліди під час практики на гран-прі Росії: відео
Під час першої практики на гран-прі Росії сталися дві аварії, в яких пілоти розбили свої боліди. Одного разу на трасі навіть підняли червоні прапори, зупинивши практику.
Спочатку в аварію потрапив Карлос Сайнс з McLaren. Він вилетів у сьомому повороті, пошкодивши заднє антикрило.
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Пілот вирішив одразу повернутися на трасу, але дирекція гонки прийняла рішення оголосити режим віртуальної машини безпеки. Адже після зіткнення на трасі були уламки боліду.
Відео аварії Карлоса Сайнса
Значно сильніше пошкодив болід пілот Williams Ніколас Латіфі. Він вилетів у десятому повороті, влетівши у бар'єри. Після цієї аварії практика була зупинена червоними прапорами.
Відео аварії Ніколаса Латіфі
Щодо самої практики, то кращий час за підсумками заїздів показав пілот Mercedes Валттері Боттас. Другим став представник Renault Даніель Ріккардо. Трійку замкнув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.