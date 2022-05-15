Два клуба не будут участвовать в следующем сезоне, но не вылетят из УПЛ

Агрессия России досрочно завершила футбольный сезон в Украине. Судьба следующего чемпионата пока неизвестна, как и будущее клубов.

Остап Маркевич: Руководство решило взять паузу

Если сезон-2022/2023 начнется, то без нескольких клубов. Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что клуб не будет участвовать в следующем чемпионате. Оккупантим превратили клуб из одноименного города в сплошную руину. С финансированием клуба тоже большие проблемы.

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Во время войны руководство команды остановило соглашения со всеми футболистами.

Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены,

– сказал Маркевич-младший.

Еще минус один клуб УПЛ

Однако не только Мариуполь прекратит выступления. На футбольное поле в предстоящем сезоне не выйдут игроки Десны. От вражеских снарядов пострадала и инфраструктура черниговского клуба.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Десна также не будет заявляться на сезон-2022/2023, если он начнется.

Но в этом всем есть большой положительный момент – клубы сохранят свои прописки в УПЛ на один год. Мариуполь и Десна смогут возобновить свои выступления в чемпионате через год, если все успокоится.

Отметим, что стадион Десны испытал роковые разрушения. Менеджер черниговской Десны Дмитрий Дорошко считает, что восстановить арену уже не удастся. Дортмундская Боруссия и власти Германии заявили, что готовы помочь черниговскому клубу с реконструкцией родного футбольного дома.