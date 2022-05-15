Два клуба не будут участвовать в следующем сезоне, но не вылетят из УПЛ
Источник:Fanday
Агрессия России досрочно завершила футбольный сезон в Украине. Судьба следующего чемпионата пока неизвестна, как и будущее клубов.
Остап Маркевич: Руководство решило взять паузу
Если сезон-2022/2023 начнется, то без нескольких клубов. Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что клуб не будет участвовать в следующем чемпионате. Оккупантим превратили клуб из одноименного города в сплошную руину. С финансированием клуба тоже большие проблемы.
Стоит прочесть Маркевич не прочь возглавить Шахтер
Во время войны руководство команды остановило соглашения со всеми футболистами.
Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены,
– сказал Маркевич-младший.
Еще минус один клуб УПЛ
Однако не только Мариуполь прекратит выступления. На футбольное поле в предстоящем сезоне не выйдут игроки Десны. От вражеских снарядов пострадала и инфраструктура черниговского клуба.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Десна также не будет заявляться на сезон-2022/2023, если он начнется.
Но в этом всем есть большой положительный момент – клубы сохранят свои прописки в УПЛ на один год. Мариуполь и Десна смогут возобновить свои выступления в чемпионате через год, если все успокоится.
Отметим, что стадион Десны испытал роковые разрушения. Менеджер черниговской Десны Дмитрий Дорошко считает, что восстановить арену уже не удастся. Дортмундская Боруссия и власти Германии заявили, что готовы помочь черниговскому клубу с реконструкцией родного футбольного дома.
- Сезон-2021/2022 досрочно окончен. Команды остались на местах, занявших после первого круга. Десна ушла на зимний перерыв в статусе седьмой команды УПЛ. Черниговский клуб имел в своем активе 25 очков.
- Мариуполь закончил первый круг на последнем 16 месте. Клуб за 18 туров заработал всего 8 пунктов. У команды не осталось не только инфраструктуры, но и родного города. Мариуполь почти полностью уничтожен оккупантами. Враги заблокировали украинский город и продолжает атаковать "Азовсталь", где украинские защитники мужественно из-за ограниченных возможностей защищают территорию завода.