Клуби, які представляють Другу лігу України, "Поділля" та "Чернігів" достроково завершать своїй виступи у розіграші Кубка України. Обидвом командам загрожують технічні поразки за минулі кубкові матчі.

Завтра, 9 вересня, представники КДК УАФ зберуться на засіданні, де будуть розглядати потенційну дискваліфікацію "Поділля" та "Чернігова" з Кубка України, повідомляє видання ua-football.

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Дискваліфікація команд

Команда з Чернігова не приїхала на матч першого кваліфікаційного раунду Кубка України, де повинна була зіграти проти тернопільської "Ниви". Через це тепер клубові загрожує технічна поразка. Начебто у чернігівської команди поламався автобус, відтак вони не змогли приїхати.

Другий представник, який може достроково припинити участь у розіграші кубка у сезоні 2020/21 став клуб "Поділля". Хмельницька команда на відміну від "Чернігова" провела свій матч проти "Прикарпаття" та навіть зуміла святкувати успіх. В основний час команди не змогли вирішити, хто сильніший у цьому протистоянні. У серії пенальті "Поділля" виявилось на один удар точнішим – 8:7.

Все було б чудово, якби у складі господарів на поле не вийшов Ян Морговський, який повинен був відбувати дискваліфікацію. У попередньому розіграші Кубка України півзахисник отримав вилучення, яке переноситься на цей сезон.

Тому відповідно до регламенту, "Поділля" також має отримати технічну поразку.