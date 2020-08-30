Состоялись матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020/21. Определиться 15 участников следующего раунда.

Кривбасс (Кривой Рог) –ОПФКУ Черкасщина (Черкассы) 4:2

Первый матч провели еще 26 августа, когда "Кривбасс" дома принимал ОПФКУ "Черкасщина". Первый удар в этом матче доверили сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако для этого пришлось его пододать. В результате матч начался почти на час позже, чем было запланировано.

В то же время Клуб Зеленского смешно отшутился после ляпа с открытием фан-шопа: видео

Карпаты (Галич) – Нива (Тернополь) 1:2

Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Полесье (Житомир) 0:1

Победа (Днепр) – Кремень (Кременчуг) 0:2

Металл (Харьков) – ВПК-Агро (Магдалиновка) 1:3

Свой первый матч на профессиональном уровне сыграл харьковский клуб "Металл". Именно за него выступает бывший нападающий "Шахтера" и "Мариуполя" Руслан Фомин. Но выиграть в дебютном поединке не удалось. Хотя именно Демченко и открыл счет. Он впоследствии и не забил пенальти, когда счет был 3:1 в пользу гостей.

Никополь – Кристалл (Херсон) 1:3

Виктория (Николаевка) – Яруд (Мариуполь) 4:0

Альянс (Долина) – Металлист-1925 (Харьков) 2:0

Проиграл свой поединок и другой харьковский клуб "Металлист-1925". Они на выезде уступили "Альянсу" из Липовой Долины. Эта команда в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Кубка Украины.

Энергия (Новая Каховка) – Черноморец (Одесса) 2:3

Нива (Винница) – Чернигов – несостоявшийся

Не все матчи предварительного раунда состоялись. Игра в Виннице между местной "Нивой" и "Черниговом" так и не началась. Все потому, что гости не прибыли на матч. Впоследствии оказалось, что у черниговской команды поломался автобус, поэтому они не смогли приехать. Теперь судьбу этого поединка будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет.

Подолье (Хмельницкий) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1 (8:7 по пенальти)

Ужгород – Буковина (Черновцы) 2:0

Балканы (Зоря) – Николаев – 0:1

Рубикон (Киев) – Диназ (Вышгород) 0:2

Таврия-Симферополь – Реал-Фарма (Одесса) 2:1

Эпицентр (Дунаевцы) – Карпаты (Львов) 4:0

Свой первый матч после вылета из УПЛ провели и львовские "Карпаты". И были разгромлены командой "Эпицентр" из Дунаевцев. На этот матч "Карпаты" поехали, имея только 14 игроков, два из которых – вратари. Поэтому во втором тайме Сасс заменил Гороха в воротах.

Еще в первом тайме львовяне остались в меньшинстве. А во втором Буй оформил хет-трик.

Олимпия (Савинцы) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 1:2 (после д.вр.)