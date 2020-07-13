Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился дублем в ворота соперника. Оба гола украинец забил с пенальти.

В рамках 33 тура второго дивизиона чемпионата Турции "Бурсаспор" украинца Селезнева сыграл против "Менеменспора", пишет 24 канал.

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Мастерские пенальти

Украинец вышел со стартовых минут на поле. И открыл счет в матче, удачно реализовав пенальти на 24-й минуте.

Еще в первой части поединка сопернику удалось сравнять счет. Результативный удар в активе Домгжони.

Но хозяева все-таки смогли закончить первый тайм победой благодаря пенальти. На 40-й минуте все тот же Селезнев подошел к отметке и развел голкипера и мяч в разные углы ворот.

Уже в дебюте второго тайма соперник снова сравнял счет – 2:2.

На 82-й минуте автор дубля Селезнев пошел отдыхать на скамейку запасных. Ни одна из команд не сумела вырвать победу.

В этом сезоне 34-летний Селезнев провел 29 матчей за "Бурсаспор" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав три результативные передачи.

После ничьи "Бурсаспор" занимает пятое место за тур до финиша чемпионата, набрав 56 очков.

В последнем туре команда Селезнева на выезде сыграет с лидером турнира "Хатаяспором".

Обзор матча Бурсаспор – Менеменспор