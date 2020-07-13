Український форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився дублем у ворота суперника. Обидві голи українець забив із пенальті.

У рамках 33 туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини "Бурсаспор" українця Селезньова зіграв проти "Менеменспора", пише 24 канал.

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Майстерні пенальті

Українець вийшов зі стартових хвилин на поле. Та відкрив рахунок у матчі вдало реалізувавши пенальті на 24-й хвилині.

Ще у першій частині поєдинку супернику вдалось зрівняти рахунок. Результативний удар у активі Домгжоні.

Але господарі все-таки спромоглись закінчити перший тайм перемогою завдяки пенальті. На 40-й хвилині все той же Селезньов підійшов до позначки та розвів голкіпера та м'яч у різні кути воріт.

Вже у дебюті другого тайму суперник знову зрівняв рахунок – 2:2.

На 82-й хвилині автор дублю Селезньов пішов відпочивати на лаву запасних. Жодна з команд не зуміла вирвати перемогу.

У цьому сезоні 34-річний Селезньов провів 29 матчі за "Бурсаспор" у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши три результативні передачі.

Після нічиї "Бурсаспор" посідає п'яте місце за тур до фінішу чемпіонату, набравши 56 очок.

У останньому турі команда Селезньова на виїзді зіграє з лідером турніру "Хатаяспором".

Огляд матчу Бурсаспор – Менеменспор