Два голевых паса: Ярмоленко помог молодежке Вест Хэма сокрушить Арсенал

Молодежная команда Вест Хэма одержала победу в новом сезоне Лиги профессионального развития. В этом поединке принял участие украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко.

Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Андрей отдал две голевые передачи на 13-й и 68 минутах. Также за молодежку играли игроки основы Мануэль Лансини и Артур Масуаку.

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Молодежка Вест Хэма в своей первой игре сезона разгромила Арсенал (6:1) и возглавила турнирную таблицу.

Днем ранее Вест Хэм обыграл Ньюкасл со счетом 4:2 в стартовом матче АПЛ. Главный тренер команды выпустил Ярмоленко на поле в конце матча.

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