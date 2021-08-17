Два голевых паса: Ярмоленко помог молодежке Вест Хэма сокрушить Арсенал
17 августа 2021 , 08:57Читати новину українською
Источник:24 канал
Молодежная команда Вест Хэма одержала победу в новом сезоне Лиги профессионального развития. В этом поединке принял участие украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко.
Украинец вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Андрей отдал две голевые передачи на 13-й и 68 минутах. Также за молодежку играли игроки основы Мануэль Лансини и Артур Масуаку.
Смотрите также Черноморец в голевой перестрелке обыграл Мариуполь: арбитр дважды назначал пенальти – видео
Молодежка Вест Хэма в своей первой игре сезона разгромила Арсенал (6:1) и возглавила турнирную таблицу.
- Днем ранее Вест Хэм обыграл Ньюкасл со счетом 4:2 в стартовом матче АПЛ. Главный тренер команды выпустил Ярмоленко на поле в конце матча.
Ярмоленко заинтересовал Галатасарай
- Руководители турецкого Галатасарая получили от наставника команды Фатиха Терима список исполнителей, которые являются приоритетными на текущее трансферное окно. Всего в списке четыре футболиста.
- Среди них оказался и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Его контракт с Вест Хэмом завершается следующим летом. Кроме того, лондонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, а Андрей зарабатывает 6 миллионов евро в год. Следовательно, ожидать особых торгов от "молотов" не стоит.
- Ранее интерес к Ярмоленко приписывали другому турецкому гранду – Фенербахче, но агент футболиста опроверг слухи. На Евро-2020 Ярмоленко забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.