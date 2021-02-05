Донецкий Шахтер продолжает подготовку к возобновлению сезона-2020/2021. В пятницу, 5 февраля, "горняки" провели контрольный матч в Турции с клубом Борац Баня-Лука.

Шахтер – Борац Баня-Лука 2:0

Голы: Коноплянка, 39, 41

Смотрите также Динамо из-за нелепой ошибки упустило победу в матче с ЦСКА 1948 София: видео

Шахтер одержал победу благодаря двум голам Евгения Коноплянки. На 39-й минуте Евгений отличился впервые.

Тарас Степаненко прошел по центру и отдал на Коноплянку, который "убирал" защитника и точно пробил. Через две минуты игрок сборной Украины оформил дубль.

Фернандо убежал от оппонента, попал во вратаря, но мяч от защитника срикошетил к Коноплянке и тот переправил его в ворота – 2:0.

Для Шахтера этот матч был уже 7-м в рамках сборов в Турции.

Результаты матчей Шахтера

Шахтер – Лех 1:1

Шахтер – Лудогорец 2:2

Шахтер – Силекс 4:1

Шахтер – Црвена Звезда 0:0

Шахтер – Мариуполь 2:2

Шахтер – Слован 0:1

Шахтер – Борац 2:0

Первый официальный матч в 2021 году Шахтер проведет 13 февраля против Колоса в чемпионате Украины. 18 февраля "горняки" сыграют с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы.