Два гола Коноплянки принесли победу Шахтеру в матче с Борац Баня-Лука
Донецкий Шахтер продолжает подготовку к возобновлению сезона-2020/2021. В пятницу, 5 февраля, "горняки" провели контрольный матч в Турции с клубом Борац Баня-Лука.
Источник:24 канал
Шахтер – Борац Баня-Лука 2:0
Голы: Коноплянка, 39, 41
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Шахтер одержал победу благодаря двум голам Евгения Коноплянки. На 39-й минуте Евгений отличился впервые.
Тарас Степаненко прошел по центру и отдал на Коноплянку, который "убирал" защитника и точно пробил. Через две минуты игрок сборной Украины оформил дубль.
Фернандо убежал от оппонента, попал во вратаря, но мяч от защитника срикошетил к Коноплянке и тот переправил его в ворота – 2:0.
Для Шахтера этот матч был уже 7-м в рамках сборов в Турции.
Результаты матчей Шахтера
- Шахтер – Лех 1:1
- Шахтер – Лудогорец 2:2
- Шахтер – Силекс 4:1
- Шахтер – Црвена Звезда 0:0
- Шахтер – Мариуполь 2:2
- Шахтер – Слован 0:1
- Шахтер – Борац 2:0
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