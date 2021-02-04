Киевское Динамо в Турции провело очередной контрольный поединок. В четверг, 4 февраля, Динамо встретилось с ЦСКА 1948 София и сыграло в результативную ничью.

Источник: 24 канал

ЦСКА 1948 София–Динамо 2:2

Голы: Топузов, 46, Бастунов, 82 – Цыганков, 30, Де Пена, 62 (п)

Нереализованный пенальти: Буяльский, 42 (Динамо)

Кстати Лидер Динамо де Пена получил предложение из США

Динамо открыло счет на 30-й минуте. Виктор Цыганков воспользовался ошибкой голкипера клуба из Софии, который покинул ворота.

Виктор обыграл голкипера и не позволил защитникам помешать пробить в пустые ворота.

Под занавес первого тайма Динамо могло удвоить преимущество. "Бело-синие" заработали пенальти, но удар с отметки не смог реализовать Виталий Буяльский.

Сразу после перерыва футболисты ЦСКА отыгрались. Томаш Кендзера в собственной штрафной не смог прервать навес соперника. Как следствие Топузов с близкого расстояния прошил Бущана.

Паритет в матче держался до 62-й минуты, когда Де Пена реализовал второй пенальти в игре.

На 82-й минуте болгары отыгрались после того, как "обрезался" футболист Динамо. Ангел Бастунов вышел на ударную позицию и мощно пробил. Бущан практически отразил удар, но мяч залетел в ворота.

В итоге – ничья 2:2.

ЦСКА 1948 София – Динамо видео полного матча

Динамо осталось сыграть в Турции еще два контрольных матча:

Динамо – Шкендия (7 февраля, 16: 00)

Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)

Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо встретится с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.