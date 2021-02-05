Два голи Коноплянки принесли перемогу Шахтарю у матчі з Борац Баня-Лука
Донецький Шахтар продовжує підготовку до відновлення сезону-2020/2021. У п'ятницю, 5 лютого, "гірники" провели контрольний матч у Туреччині з клубом Борац Баня-Лука.
Джерело:24 канал
Шахтар – Борац Баня-Лука 2:0
Голи: Коноплянка, 39, 41
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Шахтар здобув перемогу завдяки двом голам Євгена Коноплянки. На 39-й хвилині Євген відзначився вперше.
Тарас Степаненко пройшов по центру і віддав на Коноплянку, який "прибирав" захисника і точно пробив. Через дві хвилини гравець збірної України оформив дубль.
Фернандо втік від опонента, влучив у воротаря, але м'яч від захисника зрикошетив до Коноплянки і той переправив його у ворота – 2:0.
Для Шахтаря цей матч був уже 7-м у рамках зборів у Туреччині.
Результати матчів Шахтаря
- Шахтар – Лех 1:1
- Шахтар – Лудогорець 2:2
- Шахтар – Сілекс 4:1
- Шахтар – Црвена Звезда 0:0
- Шахтар – Маріуполь 2:2
- Шахтар – Слован 0:1
- Шахтар – Борац 2:0
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