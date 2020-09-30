Украинец Андрей Ярмоленко удивил английскую футбольную среду своими действиями в кубковом матче и получил за это заслуженную награду.

Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщает сайт Английской футбольной лиги.

Как это было Ярмоленко забил два гола и отдал две результативные передачи за "Вест Хэм": видео

"Два гола, две передачи и место в четвертом раунде. Андрей Ярмоленко награжден призом "Игрок раунда" за выступление в третьем раунде!", – говорится в сообщении.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 30, 2020

В следующем раунде Кубка английской лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном" на выезде. Встреча пройдет 30 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

В матче против "Халл Сити" Ярмоленко сделал дубль и два ассиста. Команда украинского вингера победила со счетом 5:1. К сожалению, в матче чемпионата главный тренер "молотобойцев" оставил украинца в запасе.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"