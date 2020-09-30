Два гола и ассист: Ярмоленко – лучший игрок 1/16 финала Кубка английской лиги
Украинец Андрей Ярмоленко удивил английскую футбольную среду своими действиями в кубковом матче и получил за это заслуженную награду.
Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщает сайт Английской футбольной лиги.
Как это было Ярмоленко забил два гола и отдал две результативные передачи за "Вест Хэм": видео
"Два гола, две передачи и место в четвертом раунде. Андрей Ярмоленко награжден призом "Игрок раунда" за выступление в третьем раунде!", – говорится в сообщении.
В матче против "Халл Сити" Ярмоленко сделал дубль и два ассиста. Команда украинского вингера победила со счетом 5:1. К сожалению, в матче чемпионата главный тренер "молотобойцев" оставил украинца в запасе.
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды получал серьезные травмы.
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