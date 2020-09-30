Два голи та асист: Ярмоленко – найкращий гравець 1/16 фіналу Кубка англійської ліги
Українець Андрій Ярмоленко здивував англійське футбольне середовище своїми діями у кубковому матчі та отримав за це заслужену відзнаку.
Ярмоленко отримав приз найкращого гравця раунду 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Про це повідомляє сайт Англійської футбольної ліги.
Як це було Ярмоленко забив два голи та віддав дві результативні передачі за "Вест Хем": відео
"Два голи, дві передачі та місце у четвертому раунді. Андрій Ярмоленко нагороджений призом "Гравець раунду" за виступ у третьому раунді!", – йдеться у повідомленні.
У матчі проти "Халл Сіті" Ярмоленко зробив дубль і два асисти. Команда українського вінгера перемогла з рахунком 5:1. На жаль, в матчі чемпіонату головний тренер "молотобійців" залишив українця в запасі.
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.
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