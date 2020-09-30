Українець Андрій Ярмоленко здивував англійське футбольне середовище своїми діями у кубковому матчі та отримав за це заслужену відзнаку.

Ярмоленко отримав приз найкращого гравця раунду 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Про це повідомляє сайт Англійської футбольної ліги.

Як це було Ярмоленко забив два голи та віддав дві результативні передачі за "Вест Хем": відео

"Два голи, дві передачі та місце у четвертому раунді. Андрій Ярмоленко нагороджений призом "Гравець раунду" за виступ у третьому раунді!", – йдеться у повідомленні.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 30, 2020

У наступному раунді Кубка англійської ліги "Вест Хем" зіграє з "Евертоном" на виїзді. Зустріч пройде 30 вересня, початок – о 21:45 за київським часом.

У матчі проти "Халл Сіті" Ярмоленко зробив дубль і два асисти. Команда українського вінгера перемогла з рахунком 5:1. На жаль, в матчі чемпіонату головний тренер "молотобійців" залишив українця в запасі.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"