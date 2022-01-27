У середу, 26 січня, виповнилося два роки з дня аварії гелікоптера, яка, на думку федеральних слідчих, була викликана дезорієнтацією пілота через туман.
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Статуя, створена скульптором Деном Медіною, зображує Кобі Браянта у формі Лейкерс, що обіймає Джіанну, яка також одягнена у баскетбольну форму з баскетбольним м'ячем у руці.
Що ще відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня 2020 року за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 – поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі – MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996-го по 2016 рік, виступав за Лейкерс.