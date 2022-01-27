У середу, 26 січня, виповнилося два роки з дня аварії гелікоптера, яка, на думку федеральних слідчих, була викликана дезорієнтацією пілота через туман.

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Статуя, створена скульптором Деном Медіною, зображує Кобі Браянта у формі Лейкерс, що обіймає Джіанну, яка також одягнена у баскетбольну форму з баскетбольним м'ячем у руці.

Що ще відомо про смерть Кобі Браянта